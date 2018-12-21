كارينا تحرم آرينا من حسم لقب دولية الشطرنج مبكراً

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

حرمت اللاعبة البولندية كارينا، منافستها الرومانية آرينا من حسم لقب بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، مبكراً، بعد أن انتزعت منها تعادلاً مثيراً، أجلت به الإعلان عن اسم البطلة الجديدة إلى الجولة الأخيرة، من البطولة المقامة حالياً في نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، فيما فازت الصربية أديلا على المصنفة الأولى البولندية مونيكا.

ومن أبرز مفاجآت الجولة الثامنة تعادل لاعبتنا فاطمة سيف مع الدولية النرويجية رايمونا، وبنهاية هذه الجولة، ما زالت الرومانية آرينا تتصدر الترتيب بـ7 نقاط، بفارق نصف نقطة عن ثلاثي المركز الثاني البولندية كارينا والصربية اديلا فليكيتش والجورجية سوبيكو خوخاشفيلي، وتتصدر أمل فاضل الشامسي لاعبات الإمارات برصيد 5 نقاط، تليها وافية المعمري ومريم حسين الحمادي ونور صالح بالرصيد نفسه من النقاط.