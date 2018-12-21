سباق «بلومبرغ سكوير مايل» لجري التتابع 13 فبراير

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن منظمو سلسلة سباقات بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع، المخصصة لموظفي كبرى شركات الأعمال في دبي، عن إقامة النسخة السنوية الرابعة من الحدث 13 فبراير المقبل.

وسط إقبال كبير على التسجيل في سباق العام، الذي سيُخصص 25% من ريعه (رسوم التسجيل) لصالح الأعمال الخيرية، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي يحتضنه مركز دبي المالي العالمي، ما يزيد على ألف مشارك من مختلف شركات المال والأعمال، وجميعهم سيتنافسون للظفر بلقب «أسرع شركة في المدينة»، ويهدف السباق إلى تعزيز بناء الفرق، والتشجيع على أسلوب العمل الصحي، وتمتين الروابط بين زملاء العمل، ويتنافس المشاركون على مسار يمتد إلى مسافة ميل واحد، مروراً بمبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي المتميز.