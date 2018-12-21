ختام بطولة أساتذة الشباب للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جاءت بطولة أساتذة الشباب المفتوحة للغولف، حافلة بالإثارة والندية، عكستها النتائج المتقاربة بدرجة كبيرة للاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، ووصل لأكثر من 48 لاعباً ولاعبة على مدار 6 جولات، وبمعدل جولة شهرياً، في حين، ستقام الجولة الثالثة للبطولة في 27 ديسمبر الجاري، على الملعب الجديد بدبي نادي دبي هيلز للغولف، حقق المركز الأول، اللاعب توماس تيلور جروس.

وبنتيجة ضربتين تحت المعدل، تلاه بالمركز الثاني، لاعب منتخب الإمارات للشباب محمد الهاجري، بواقع ضربة فوق المعدل، وحل عبيد الحلو لاعب منتخب الإمارات للناشئين بالمركز الثالث، بواقع ضربتين فوق المعدل، متقدماً بضربة واحدة عن اللاعب موسى شناعة، الذي حل بالمركز الرابع.