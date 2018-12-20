«العين للفروسية» يحتضن كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، تنطلق اليوم بنادي العين للفروسية فعاليات بطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين.

وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لكافة الأحداث الرياضية، ولونجين الراعي الماسي، ويترأس الحدث محمد راشد الناصري مدير عام النادي.

وتقام فعاليات البطولة على مدى ثلاثة أيام تبدأ بعد ظهر اليوم وتختتم مساء بعد غدٍ السبت، بمشاركة واسعة من فرسان القفز من الدول العربية، وغيرها من الدول الصديقة في قارات آسيا وأوروبا وأميركا.

تعتبر بطولة كأس الاتحاد الدولية أولى دوليات القفز بالإمارات خلال الموسم الحالي وتتوالى بعدها البطولات الدولية من جميع الفئات، وتبلغ ذروتها في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز الدولية، وكأس الأمم من الفئة الرفيعة، فئة الخمس نجوم، خلال الفترة من 20 -23 فبراير المقبل.

وتشتمل بطولة كأس الاتحاد على تسعة أشواط، وتتراوح ارتفاعات حواجزها بين (120) سم وحتى (145) سم في شوط كأس الاتحاد، الجائزة الكبرى في البطولة، إلى جانب 6 أشواط، بواقع شوطين لفئة الفرسان الناشئين بارتفاع حواجز (130 ـ 135) سم، و(الجونيورز) (120) سم، وفئة الفرسان الأطفال (110) سم، وتمثل الجولة التأهيلية الثانية بالإمارات للمراحل السنية في دول المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية.

وكان نادي العين، استضاف الجولة الأولى أول ديسمبر الحالي، وتتبقى الجولة الثالثة، والتي ستقام بالتزامن مع بطولة الشراع الدولية من فئة الأربع نجوم في يناير القادم.