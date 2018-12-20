«همام» و«سهرة» بطلا ختام الشارقة للصيد بالصقور

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس، بنجاح كبير، بطولة نادي الشارقة للصقارين «للتلواح»، التي أقيمت برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

ونظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على مدار 4 أيام بميدان نادي الشارقة للصقارين بمنطقة مليحة في الشارقة، وشهد اليوم الرابع والختامي شوطين خصص الأول للفئة جير بيور فرخ والقرموشة فرخ، والشوط الثاني خصص لفئة جير بيور جرناس والقرموشة جرناس، وحضر مراسم التتويج، عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ومحمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، وعبد العزيز آل علي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين وعدد كبير من المسؤولين وأعضاء اللجان الفنية والتنظيمية، وأسفرت نتائج الشوط الأول للفئة جير بيور فرخ والقرموشة فرخ، تفوقاً لافتاً لراشد سعيد علي راشد بن سرود المنصوري، حيث جاءت صقوره في المراكز الثلاثة الأولى، فحل «همام» في الصدارة، وجاء الطير «مداهم» ثانياً، وحلّ ثالثاً «حربة».

وأما الشوط الثاني الذي خصص لفئة جير بيور جرناس والقرموشة جرناس، فقد شهد فوز الطير «سهرة» لعلي شخبوط علي سعيد الكعبي بالمركز الأول، فيما حلّ ثانياً مروان محمد أحمد بن الشيخ مجرن المرر بواسطة الطير «طوارئ»، وتبعه في المركز الثالث الطير «ثواني» لبطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي.

وشهدت نسخة هذا العام من البطولة في منافسات الناشئين باليوم الافتتاحي مشاركة 40 طيراً، وفي اليوم الثاني شارك 202 طير، وفي اليوم الثالث شارك 173 طيراً، وشهد اليوم الرابع الأخير منافسات شرسة بين 337 طيراً، شكلوا لوحة تراثية جميلة.