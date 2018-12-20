النصر يكرّم أبطال كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قامت شركة النصر للألعاب الرياضية، بتكريم فريق ألعاب القوى، بمناسبة فوزه بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في اختراق الضاحية للموسم الحالي.

وكان النصر قد توّج باللقب، بعدما جمع 29 نقطة، ليفوز بسباق الرجال ومسافته 10 كلم، بعد أن حسم العداء سمير أجواهر، السباق بزمن قدره 28 دقيقة و30 ثانية، ليحصل على المركز الأول على مستوى فردي الرجال.

ويضم فريق النصر لإختراق الضاحية كلاً من العدائين: سمير أجواهر، نعمان العساف، خليفة النعيمي، سعود الزعابي، أحمد الدرمكي، إبراهيم محمد، محمد الكندي، هاشم عبيد وسلطان أحمد، ويشرف على الفريق، محمد خلفاوي المدير الفني، وعثمان الشعيبي مدرب المسافات الطويلة، ولوبومير مدرب المضمار، والكس مدرب الميدان.