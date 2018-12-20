تايلاند تتصدر الفردي في بطولة فزاع الدولية للبوتشيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تختتم اليوم في نادي دبي لأصحاب الهمم، بطولة فزاع الدولية للبوتشيا (بطولة العالم المفتوحة)، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بإقامة منافسات اليوم الثاني في الزوجي والفرقي.

فيما انتهت أول من أمس، منافسات الفردي، وتصدرت الترتيب العام تايلاند برصيد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة، تلتها بميدالية ذهبية واحدة كل من بريطانيا وهونغ كونغ، فيما نالت اليابان ميداليتين فضيتين، وواحدة لهونغ كونغ والبرتغال، بينما توزعت الميداليات البرونزية بواقع واحدة على كل من اليابان وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وتايلاند.

نتائج الفردي

وأسفرت نتائج اليوم الأخير من منافسات الفردي، عن فوز التايلاندي وتسانو هاتبراديت بذهبية فئة Bc1، كما نال مواطنه سينغامبا ذهبية في فئة Bc2، بينما فاز البريطاني دانيل ميشيل بذهبية فئة Bc3، وفاز لاعب هونغ كونغ كوان هانغ وونغ بذهبية في فئة Bc4، وفاز بالميدالية البرونزية، كل من الكوري الجنوبي هيون سيوك، والياباني كاشاكي والتايلاندي فونكسا والسلوفاكي توماس كرال.

وأكد المدرب السلوفاكي كارل أن ارتفاع المستوى الفني للبطولة يضعها في واجهة البطولات العالمية، وأن المشاركة فيها أسهم برفع المستوى الفني لجميع اللاعبين، معبراً عن سعادته للروح الرياضية العالية التي قدمها اللاعبون واللاعبات في البطولة وسعادته بفوز لاعب سلوفاكيا توماس بالميدالية البرونزية في فئته Bc1، مبدياً تفاؤله للفوز بميداليات أفضل في المستقبل وقال: تمنيت لو أن توماس لعب النهائي من أجل الذهب أو الفضة ولكن تبقى البرونزية شيئاً طيباً.