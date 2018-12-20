ثانية جولات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو على خط الانطلاق

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن جاهزيته التامة لانطلاقة الجولة الثانية من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، السبت المقبل، في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأن المنافسات المخصصة لمواطني الدولة ضمن الأندية المحلية، ستقام على ثلاثة أبسطة، تستقبل لاعبين من 16 نادياً على مستوى الدولة، ضمن ثلاث فئات، هي الناشئين والشباب والرجال، لمواصلة البناء على النتائج التي حققتها في الجولة الأولى وصولاً إلى الجولة الختامية التي ستقام في مارس المقبل، وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد:

ما شهدناه في الجولة الأولى من البطولة دليل على تحقيق أهداف الاتحاد في تعزيز مكانة هذه الرياضة على مستوى الدولة، حيث أظهر لاعبو الأندية قدرات استثنائية في مسيرتهم نحو المنافسة وتحقيق الفوز، وأضاف: نتوقع أن نشهد في هذه الجولة تطورات قياسية ومنافسات قوية على جميع المستويات في سبيل تحقيق الحسم المبكر على اللقب الأغلى.

أهم الألقاب

وأوضح بن دلموج: تعتبر بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من أهم ألقاب رياضة الجوجيتسو التي تتنافس عليها الأندية المحلية ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019، لما تتضمنه من نظام تحكيمي مختلف، وتبنيها أنظمة وقوانين نوعية تضع اللاعبين والفرق الفنية أمام مرحلة اختبار لتسليط الضوء على المهارات والقدرات التي يمكنها أن تحظى بفرصة حجز مقعد بين لاعبي المنتخب الوطني والمنافسة على الأبسطة العالمية.

استضافة ثانية

ومن جانبه قال صالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة: النادي اتخذ الاستعدادات الفنية اللازمة للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجولة المهمة، حيث تعتبر هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة بمنطقة الظفرة، وتمنى المزروعي لجميع اللاعبين والأندية التوفيق والنجاح.

مؤكداً أهمية الحضور الجماهيري في مدينة زايد، من العائلات والأهالي والمجتمع الرياضي، الذين عادة ما يشاركون في متابعة هذه الفعاليات الرياضية المهمة وترسيخ جو إيجابي عبر مساندة اللاعبين المشاركين، وأكد أن لاعبي فريق الظفرة، مستعدون للمنافسة على اللقب الأغلى، حيث نجحوا من خلال مشاركاتهم الأخيرة في البرازيل واليابان في تطوير إمكاناتهم وتعزيز قدراتهم للمنافسة بقوة.

العين ينافس بقوة

ويخوض فريق العين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة منافسة قوية في رحلته للحفاظ على اللقب الذي حققه في النسختين الأولى موسم 2016- 2017 والثانية في موسم 2017 - 2018.

وكان نادي العين قد توج في مارس من العام الجاري بطلاً للنسخة الثانية ليتربع على عرش البطولة بمجموع 3376 نقطة، متقدماً على أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو التي حلت في المركز الثاني بمجموع 2535 نقطة، ونادي الجزيرة الرياضي في المركز الثالث بمجموع 1982 نقطة.

طموح اللاعبين

وقال هزاع القبيسي لاعب نادي الوحدة في وزن 73 كلغ، إنه عاقد العزم هذا العام على تحقيق الذهبية بعد فوزه بالبرونزية العالم الماضي، مشيراً إلى أن طموحه هو التتويج على منصة تحمل اسم رئيس الدولة.

وأضاف: أكثر ما يحفزني للمشاركة هو طبيعة قوانين البطولة التي تختلف عن جميع البطولات المحلية، لاعتمادها نظام الاحزام المفتوح، وهو ما يضعني في مواجهة مع مختلف الأحزمة والأعمار، ومن جهته، قال خالد الكعبي لاعب الجزيرة في وزن 110 كلغ، إنه يشارك للعام الثاني على التوالي في البطولة، مشيراً إلى أنه على أهبة الاستعداد لتتويج مسيرته الرياضية في الجوجيتسو في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بعد فوزه أخيراً بذهبية منافسات النسخة الثالثة من بطولة القوات المسلحة.