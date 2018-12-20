سعود القاسمي: الرياضات التراثية تعبير عن عراقة دولتنا

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس.

ختام «مهرجان رأس الخيمة» الـ26 لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي أقيم في ميدان «السوان» في رأس الخيمة خلال الفترة من 16 حتى 19 الجاري، التي شهدت مشاركة ملّاك الهجن العربية الأصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنافسات.

وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالرياضات التراثية التي تعبّر عن أصالة وعراقة أبناء الدولة واعتزازهم بالموروث الشعبي الذي يعتبر أحد مكونات الهوية الوطنية الإماراتية.

وأشار سموه إلى أن ما وصلت إليه رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة في الدولة من تنظيم ومنافسة ومقصد للأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة، يؤكد التزام أبناء الإمارات بالحفاظ على تراثهم الأصيل، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أوصى بالتمسك بموروث الآباء والأجداد.

تميز

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمهرجان رأس الخيمة الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام سنوياً في الإمارة والمكانة التي يحظى بها ميدان «السوان» بين الميادين.

والتي جعلت منه مناسبة سنوية ينتظرها ملّاك الهجن في الدولة والمنطقة الخليجية للمشاركة والظفر بألقاب المهرجان، إذ تعتبر المشاركة الواسعة والمتزايدة في المهرجان عاماً بعد عام دليلاً على الخطى الثابتة للمهرجان نحو التميز في تنظيم سباقات الهجن.

تلاحم

من جانبه، أكد سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن المهرجان السنوي للهجن العربية الذي اختتمت فعالياته اليوم في ميدان السوان برأس الخيمة يعبّر عن مدى التلاحم بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

والتواصل والروابط المتينة التي تربط بين أبناء الخليج، مشيداً بالنجاح الباهر الذي حققه المهرجان الختامي، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجان العاملة في المهرجان.

تتويج

في ختام المهرجان، توّج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد رأس الخيمة الفائزين بالأشواط الرئيسة الستة لليوم الختامي التي خُصصت للشيوح مفتوح «إيذاع ولقايا وحقايق».

وتراوحت المسافة فيها بين أربعة وخمسة وستة كيلومترات، وتُوّجت «شهلولة» لهجن النايفات ومضمرها فهيد العجمي بالشوط الرئيس الأول «للإيذاع» على كأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزمن قدره 8 دقائق و56 ثانية.

بينما ظفرت «نجوم» لمالكها الأمير تركي بن محمد آل سعود، ومضمرها ماجد المري بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فئة اللقايا بزمن قدره 7 دقائق و12ثانية.

وحصلت «شهلولة» لهجن النايفات ومضمرها فهيد العجمي بالشوط الثاني للإيذاع، على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزمن قدره 8 دقائق و58 ثانية.

كما حصلت «مذيار» لهجن الرئاسة ومضمرها سهيل الفلاحي على كأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن فئة «الحقايق»، بزمن قدره 5 دقائق و47 ثانية.

ونال «شاهين» للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومضمره راشد محمد مروشد على كأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بزمن قدره 7 دقائق و15 ثانية، وحصلت «شهلولة» من هجن النايفات ومضمرها سعيد المري على كأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بزمن قدره 5 دقائق و46 ثانية.