المحامل الشراعية 60 قدماً ترسم كرنفالاً تراثياً رائعاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جسد منظر المحامل المشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في شواطئ دبي مؤخراً، أجمل صور ماضي الآباء والأجداد، عند العودة من رحلاتهم البحرية، بحثاً عن الرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

وشهدت شواطئ دبي خلال الأيام الماضية، تظاهرة تراثية رياضية بحرية كبيرة، بمشاركة 85 سفينة، رفعت أشرعتها البيضاء على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء، وأبحرت بأمان من عمق مياه الخليج العربي وحتى خط النهاية في شواطئ جميرا، قبالة فندق برج العرب، لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً، وعبرت بين أجمل الواجهات البحرية في شواطئ دانة الدنيا، دبي، من جزيرة القمر.

وصولاً إلى جزر العالم، ومن ثم جزيرة نخلة جميرا، حتى برج العرب، وقد لاح في الأفق إبداع كاميرات المصورين من خلال إظهار دبي الفاتن من الواجهة البحرية. ويحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على إبراز الوجه الحضاري لدانة الدنيا، من خلال الفعاليات والأحداث الرياضية البحرية المختلفة، التي ينظمها في الموسم الرياضي في مختلف الفئات، بين أجمل المناطق في شواطئ دانة الدنيا.

وقد شهد السباق الكبير، تفوق طاقم السفينة طوفان 21، لمالكها أحمد سعيد سالم الرميثي، وبقيادة النوخذة الشاب أحمد إسماعيل المرزوقي، الذي كسب الرهان، وتفوق على باقي المشاركين، واختار بخبرته وحدسه المسار المناسب، الذي أوصله في النهاية إلى الهدف.