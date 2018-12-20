سباق السلم للدراجات الهوائية ينطلق اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم، أولى جولات النسخة الثالثة لسباق السلم للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، برعاية «مِراس ودبي القابضة».

ويعد السباق الأضخم من نوعه على صعيد الجوائز المالية التي تبلغ 3 ملايين درهم موزعة على السباقات الثلاثة، بداية من سباق اليوم المخصص له جوائز مالية تبلغ مليون درهم، على أن يقام السباق الثاني يوم 17 يناير المقبل، ويكون السباق الثالث والأخير يوم 7 فبراير المقبل.

المحطة الأولى

وستكون المحطة الأولى من سباق السلم للدراجات الهوائية مخصصة لفئة الهواة الإماراتيين على مسافة 124 كلم بمشاركة 60 دراجاً من بينهم أصحاب المراكز العشرين الأولى في النسخة الثانية للعام الماضي و40 متسابقاً من المتأهلين من السباقات التأهيلية التي أقيمت الشهر الماضي وسيتنافسون بنظام الفردي والفرق.

وتعقد اللجنة المنظمة الاجتماع الفني مع المتسابقين المشاركين في الساعة 12 ظهراً، لشرح التعليمات، مع اعتماد لجنة تحكيم إماراتية خالصة من أصحاب الخبرة في هذا النوع من السباقات، كما سيتم تطبيق آلية التتبع الإلكتروني للمتسابقين وتخصيص تقنية «الفوتو فينش» لتصوير خط النهاية واعتماد النتائج النهائية للفائزين وفق أدق المعايير الدولية.

ويرأس اللجنة المنظمة عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وتضم في عضويتها ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، رامي النابلسي رئيس اللجنة الفنية والمالية، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية.

ترتيبات تنظيمية

وأكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات لتقديم الحدث بأبهى حلة في النسخة الثالثة التي تشهد نقلة كبيرة وخطوات تطويرية أبرزها مبادرة مشاركة درّاجين من دول مجلس التعاون الخليجي في السباق للمرة الأولى، وذلك في المحطة الثانية التي ستقام الشهر المقبل.

وأنجزت كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتسابقين وتوفير سبل الراحة لهم على طول المسار الذي يمتد مسافة 124 كلم وسط منطقة سيح السلم بمحمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها.

والتي تمثل 10٪ من مساحة دبي، ليكون الحدث مزيجاً بين المنافسات الرياضية وتحفيز المجتمع على تبني النشاط البدني كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، إلى جانب الترويج لهذه المنطقة الطبيعية بوصفها موقعاً مميزاً للسياحة وممارسة الرياضة فيها.

وخصصت اللجنة المنظمة كوادر طبية وسيارات إسعاف متواجدة قريباً من المشاركين لتقديم المساعدة الفورية عند الحاجة، مع توفير 5 محطات على مسار السباق لتقديم المياه للدرّاجين، علماً إنه تم تخصيص سيارة للتنظيف تسير خلف موكب المتسابقين من أجل القيام بعملية تنظيف المسار بصورة مباشرة فور ختام المنافسات وعلى طول مسار السباق.

تغطية

تنقل قناة دبي الرياضية منافسات أولى جولات النسخة الثالثة لسباق السلم للدراجات الهوائية، على الهواء مباشرة، إلى جانب التغطية المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديو والصور وعرض النتائج أولاً بأول.