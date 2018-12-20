النسخة الثانية من الألعاب الحكومية تنطلق في 3 أبريل 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن إقامة النسخة الثانية من المسابقة التي ينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل 2019.

والتي تحمل للجماهير المزيد من الإبداع والابتكار في التحديات بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى.

وتعتزم اللجنة المنظمة زيادة عدد الفرق المشاركة، تلبية لرغبة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، كما تشهد النسخة الثانية من المسابقة مشاركة أوسع من الفرق الدولية، التي تمثل قارات العالم المختلفة، ما يعزز من مكانة البطولة محلياً ودولياً.

وتقام النسخة الثانية للألعاب الحكومية تحت شعار: «فريق واحد، هدف واحد»، حيث تستهدف تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية من خلال العمل الجماعي، وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للموظفين.

وتحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية في أجواء تنافسية حماسية غير تقليدية، ومفعمة بالحيوية والنشاط، وبما يدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على اتباع نمط حياة صحي مثالي، من خلال مجموعة من المبادرات والنشاطات التي تشكل الألعاب الحكومية قمة أولوياتها.