«نتسابق معاً» تستقطب أصحاب الهمم عشاق الدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستمر اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، في تنظيم فعالية «نتسابق معاً»، على حلبة مرسى ياس، بمشاركة أصحاب الهمم وكافة أفراد المجتمع، بهدف اتباع نمط حياة صحي، ونشر التضامن المجتمعي.

واستقطبت الفعالية يوم الأحد الماضي، المئات من عشاق رياضة ركوب الدراجات الهوائية من مختلف الأعمار والقدرات، ومستويات اللياقة البدنية من أصحاب الهمم وغيرهم، وأقيمت الفعالية ضمن أجواء آمنة وودية ومميزة، لتعكس قيم التضامن والاحترام في المجتمع، التي تتجسد فيها أسس ومبادئ الأولمبياد الخاص، وتعد «نتسابق معاً» جزءاً من سلسلة الفعاليات المجتمعية التي تقام، استعداداً لانطلاق الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل.