الرومانية أرينا تنفرد بصدارة دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انفردت الأستاذة الدولية الرومانية أرينا بولماغا، بصدارة النسخة التاسعة لبطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات، بعد الفوز على اللاعبة الصربية أديلا فليكيتش.

وهو الفوز الخامس على التوالي لها ما مكنها من رفع رصيدها إلى 6.5 نقاط، مع انتهاء الجولة السابعة من البطولة أول من أمس، وبدورها، تغلبت البولندية كارينا سيزنكوفسكي على الصينية جيو اكيابنغ، لتحتل المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، في حين عادت الأستاذة الدولية الكبيرة البولندية مونيكا سوسكو مرة أخرى للمنافسة إثر فوزها لتأتي في المرتبة الثالثة برصيد 5.5 نقاط، وتواصل لاعبات فتيات الشارقة أيضاً تألقهن، حيث جمعت ريم خليل 4.5 نقاط، ويأتي بعدها برصيد 4 نقاط كل من فاطمة سيف، مريم حسين، فاطمة صالح، أبرار محمد، ميرة حسين، نور صالح، حنان خليل، نور الزهراء خضريان.