اليوم انطلاقة «الإمارات الآسيوية» الثانية للجمباز الإيقاعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم في صالة نادي الوصل الرياضي، منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس آسيا للجمباز الإيقاعي، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي ناتاليا للجمباز، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، جاء الإعلان عن البطولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي.

وحضره الشيخ سعيد الشرقي، غازي سبيل المدني مدير إدارة لفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، محمد البحراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البحراوي الراعي الرئيس للبطولة، وإيفان جوبانوف نائب القنصل الروسي بدبي، ناتاليا بوجاي مالكة نادي ناتاليا للجمباز، محمد البعلبكي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.