فوز أبوظبي ستورمز في افتتاح خليجي هوكي الجليد بالكويت

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

حقق نادي أبوظبي ستورمز الإماراتي لهوكي الجليد، فوزاً مستحقاً على نادي عمان روكيز العماني بخماسية نظيفة، في افتتاح منافسات بطولة الأندية الخليجية الأولى للمحترفين للرجال، التي تقام حالياً في الكويت، بمشاركة 5 أندية، وتقام بنظام الدوري من دور واحد.

وتمكن نجوم أبوظبي من اللاعبين المحليين والمحترفين من فرض أسلوبهم على مجريات المباراة دفاعاً وهجوماً، محققين أول انتصار لهم في البطولة، والإعلان عن أنفسهم مبكراً كمنافسين على اللقب، وسيلتقي أبوظبي ستورمز، اليوم مع فريق جدة السعودي، في الجولة الثانية، وأكد الدكتور صقر الملا نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية، حرص الهيئة على دعم هذه البطولات، التي تجمع الأشقاء الخليجيين في الكويت، متمنياً التوفيق لجميع الأندية المشاركة.