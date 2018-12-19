بني ياس والظفرة يعودان للانتصارات في دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اختتمت، أول من أمس، الجولة الثامنة من بطولة دوري كرة السلة للرجال، وأسفرت نتائجها عن استعادة بني ياس والظفرة لغة الانتصارات، بعد أن حقق «السماوي» الفوز على ضيفه الوحدة 79-74، فيما فاز الظفرة على العين 74-69، وسجل الوصل انتصاراً عريضاً على صاحب الضيافة الجزيرة 90-68.

ترتيب

وافتتحت الجولة، الأحد الماضي، بفوز شباب الأهلي على الشارقة 86-77، والنصر على البطائح 95-77، ووفقاً للنتائج يتصدر شباب الأهلي الترتيب بفارق التسجيل عن النصر الوصيف ورصيدهما 16 نقطة.

ويأتي خلفهما الشارقة بفارق التسجيل عن الوصل ورصيدهما 14 نقطة، وحافظ البطائح على مركزه الخامس 12 نقطة، بفارق نقطة عن بني ياس السادس، وتتساوى فرق الجزيرة والوحدة والظفرة برصيد 10 نقاط، ويمنح فارق التسجيل، الجزيرة المركز السابع، والظفرة الثامن، والوحدة التاسع، ويقبع العين عاشراً وأخيراً برصيد 8 نقاط.