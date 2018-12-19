سعود القاسمي: رئيس الدولة الراعي الأول لتراثنا

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في ميدان «السوان» برأس الخيمة أمس، فعاليات المهرجان الختامي السادس والعشرين لسباقات الهجن العربية الأصيلة في رأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، هو الداعم والراعي الأول لتراثنا الوطني، الذي تشكّل مهرجانات الهجن العربية الأصيلة إحدى صوره الزاهية، وتعبر عن أصالة أهل الإمارات وعراقة تراثهم الحضاري وجذورهم التاريخية الضاربة في عمق الزمن.

وتوج سموه الفائزين بالأشواط التي أقيمت صباح أمس، حيث سلَّم سموه كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى ناصر حمودة حمد العفاري بفوز «أعياد» بالمركز الأول وحصولها على أفضل زمن وقدره 9:02:08 دقائق.

كما سلم سموه «السيف» المقدم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، لعبدون زويد رغش الجحافي بفوز «الواعي» بالمركز الأول في الشوط الثاني بزمن وقدره 9:04:06 دقائق.

اهتمام

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالاهتمام الذي تحظى به مهرجانات الهجن العربية الأصيلة والفعاليات التراثية والشعبية والرياضية المختلفة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهدف إحياء التراث الوطني والشعبي، وتقديم صورة حية وناصعة لهويتنا الوطنية وتاريخنا الأصيل، وصولاً إلى إبقاء التراث الإماراتي حيّاً بين الشباب والأجيال الجديدة من أبناء الوطن.

كما ثمّن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، التي لم تدخر جهداً في سبيل إنجاحه وظهوره بصورة مشرقة. حضر المهرجان الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، وعدد من شيوخ القبائل، ومحمد سالم مردد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والمسؤولين والمعنيين ومُلاك الهجن والمشاركين وأبناء القبائل والأهالي.

الصباحية

اشتملت الفترة الصباحية من المهرجان التي خصصت لأبناء القبائل على 16 شوطاً مسافة كل منها 6 كيلومترات «سن الإيذاع»، حيث ظفر بالمركز الأول في الشوط الأول وكأس صاحب السمو رئيس الدولة (أعياد) لناصر حمودة حمد العفاري بزمن وقدره 9:02:08 دقائق (كأفضل توقيت)، وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني والسيف المقدم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (الواعي) لعبدون الجحافي بزمن وقدره 9:04:06 دقائق، فيما فاز بالمركز الأول في الثالث (جبارة) لجابر المري بزمن وقدره 9:07:09 دقائق.