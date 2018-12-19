فعالية رياضية لـ«دبي للسيدات» بمشاركة 150 عضوة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت «ليز ميلز» Les Mills، العلامة الرائدة عالمياً في مضمار التمرينات الجماعية، أول فعالية رياضية لها على مستوى العالم للنساء فقط، في نادي دبي للسيدات، بمناسبة انطلاق موسم جديد لحصص اللياقة البدنية بالنادي.

جرت الفعالية، التي شارك فيها نحو 150 من العضوات والزائرات، على شاطئ نادي دبي للسيدات في مقره بمنطقة جميرا، بهدف تشجيع السيدات والفتيات على ممارسة التمرينات الرياضية، والاستفادة من أحدث برامج وحلول اللياقة البدنية المتطورة، بقيادة الجنوب إفريقية المعروفة كالي جاك، سفيرة «ليز ميلز»، وخبيرة اللياقة البدنية المعروفة.

وقالت لمياء عبد العزيز خان، مديرة نادي دبي للسيدات: «نحن سعداء بهذا التعاون الذي يأتي في إطار بداية موسم جديد لانطلاق سلسلة جديدة من الحصص الرياضية المنتقاة بعناية، انسجاماً مع سعينا الدائم لتوفير أحدث البرامج المبتكرة لعضوات النادي، في أجواء من الخصوصية تسهم في إسعادهن، وتشجعهن على مزاولة تمرينات صحية تضمن لهن نمطاً عصرياً ومواكباً لكل ما هو جديد».