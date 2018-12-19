منتخب سلة الكراسي المتحركة يتعثّر «خليجياً» أمام السعودية

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

تلقى منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الهزيمة من نظيره السعودي بنتيجة 67 /‏ 36 في افتتاح منافسات بطولة الخليج التاسعة التي ينظمها نادي أصحاب الهمم الكويتي بمشاركة أربعة منتخبات، ولم يقدم منتخبنا العرض المنتظر وخالف كل التوقعات.

بينما حقق منتخب الكويت الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 56/‏ 31، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وبعدها يلتقي صاحب المركز الأول مع الرابع .

في حين يواجه الثاني المنتخب الثالث بالترتيب في نصف النهائي، والفائزان يتأهلان للنهائي، وأكد شافي الهاجري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي الكويتي، حرص ناديه على تنظيم البطولات الخليجية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، في مختلف الألعاب، لتعزيز العلاقات الأخوية بين رياضيي دول الخليج.