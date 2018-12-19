الأميركي ليبسكي يعتلي غولف «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصد الأميركي ديفيد ليبسكي لقبه الثاني في الجولة الأوروبية، بفوزه ببطولة ألفريد دانهل في جنوب أفريقيا ليتصدر ترتيب «السباق إلى دبي»، ويعزز فرصة تواجده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام في نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وكسب ليبسكي 460 نقطة ليصعد من المركز 105 إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 472.9 نقطة.

وبدوره، واصل ديفيد درايسدال بدايته القوية لموسم 2019 حيث حصل على المركز الثاني بفارق ضربتين عن ليبسكي، وبهذه النتيجة انتقل الأسكتلندي إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 426 نقطة، وفي الوقت نفسه، قفز زاندر لومبارد من المركز 52 إلى 11 في ترتيب «السباق إلى دبي».