173 طيراً في ثالث أيام بطولة الشارقة للصقارين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أقيمت، أول من أمس، منافسات اليوم الثالث لبطولة نادي الشارقة للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان نادي الشارقة للصقارين بمنطقة مليحة في الشارقة، وشهد اليوم الثالث مشاركة 173 طيراً في شوطين، الأول كان شوط جير شاهين فرخ، وحلّ في المركز الأول الطير «S285» لفريق الفرسان، فيما جاء عبدالله حسين العباس لوتاه ثانياً بواسطة الطير «A2».

وجاء ثالثاً أيضاً فريق الفرسان بواسطة الطير «S167»، وأما المركز الرابع كان من نصيب راشد سعيد علي راشد بن سرود المنصوري بواسطة الطير «قتاد»، وتصدر الشوط الثاني الذي خصص لفئة جير شاهين جرناس، الطير «S4» لحمدان سعيد جابر، فيما حلّ بالمركز الثاني صقار وليد المعجون بواسطة الطير «JS20»، وتبعه في المركز الثالث «H3278» للصقار وليد المعجون.