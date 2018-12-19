إقبال كبير على فعاليات تل مرعب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بدأت الإعدادات الأخيرة، لانطلاق مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب، الذي ينطلق موسمه الحالي في 27 الشهر الجاري ويستمر حتى 4 يناير المقبل، في نسخة قوية ومتجددة للمهرجان، الذي يطل وبشكل سنوي ليكون واجهة رياضية مهمة لمنطقة الظفرة، وأيضاً في جذب الانتباه المحلي والعالمي خلال فترة إقامته، ووصل عدد المشاركين من خلال تطبيقات النادي المختلفة على الهواتف الذكية، إلى أكثر من ألف طلب، في مختلف فئات المهرجان، بالإضافة إلى الطلبات العادية في قسم السباقات لدى النادي وهو الرقم الكبير الذي يبرز قوة المهرجان وشهرته الكبيرة.

أنشطة متنوعة

واكتملت إعدادات النادي من أجل مسار الاستعراض الحر للسيارات الذي سينطلق في أول يومين من أيام المهرجان، بالإضافة إلى الانتهاء من منطقة سباقات اليو تي في، وأيضا منطقة منافسات سيارات الدريفت، وهي السباقات التي ستقام في أول ثلاثة أيام من المهرجان، ويتواصل تحضير وإعداد النادي لمختلف الفعاليات والتحديات وأبرزها سباق سيارات تل مرعب، سباق دراجات تل مرعب، حلبة الاستعراض الحر، سباق الهجن، سباق الخيول، بطولة صيد الأسماك، الاستعراض الحر على الرمال، وبطولة الدريفت للسيارات.

اكتمال الترتيبات

وأكد حمدان المزروعي مدير النادي، اكتمال الإعدادات اللوجستية من أجل إقامة المهرجان في موعده المحدد، وقال: خطة إقامة وتنظيم المهرجان ماضية وبقوة، حيث إن مهرجان ليوا هذه المرة سيشهد بطولات رياضية استثنائية، ومتوقع له حضور جماهيري وشبابي كبير من خلال تحديات الحلبة المختلفة وصعود التل في نهاية المهرجان، وقال إن المهرجان فرصة من أجل الانتعاش السياحي للمنطقة وجذب الزوار من المقيمين والقادمين من خارج الدولة، وذو أهمية في إشباع رغبات الحضور في متابعة الكم الكبير من الإثارة والمتعة، لسباقات السيارات بأنواعها المختلفة.