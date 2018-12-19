أديلا وإيرينا تنفردان بصدارة دولية شطرنج السيدات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انفردت الصربية أديلا فليكتش والرومانية ايرينا بولماغا بصدارة بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي ينظمها حالياً نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة 120 لاعبة من 34 دولة، وتبلغ جوائزها 53 ألف درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للاعبات المواطنات ولاعبات النادي بهدف تحفيزهنّ على تحقيق أفضل النتائج، وتصدرت أديلا وايرينا البطولة برصيد 5,5 نقاط بنهاية الجولة السادسة التي أقيمت أول من أمس.

فيما جاءت 5 لاعبات في المركز الثاني هنّ: الجورجية سوبيكو خوخاشيفلي والبولندية كارينا والصينية غو اكسيابينغ والفيتنامية تي ماي هونغ بفارق نصف نقطة عن 10 لاعبات جئن في المركز الثالث بـ4.5 نقاط.

وخطف الثلاثي الإماراتي المكون من روضة السركال ووافية درويش المعمري وأمل فاضل الشامسي الأنظار إليهن بصعودهن إلى المركز الرابع بـ4 نقاط، ومن أبرز نتائج لاعباتنا، فوز وافية درويش المعمري على غالية محمد، بينما تغلبت روضة السركال على مريم محمد المعيني، وفازت أمل فاضل الشامسي على الروسية اليزيفيتا كنتير،وحسم التعادل مباراة عائشة سرحان المعيني وفاطمة سيف.

كما تعادلت موزة ناصر الشامسي مع منال حسين الحمادي، وتشارك الإمارات بـ70 لاعبة، تتقدمهنّ روضة السركال بطلة العالم تحت 8 و9 سنوات وبطلة الإمارات تحت 20 عاما، ووافية درويش بطلة الإمارات للسيدات وعائشة سرحان المعيني صاحبة فضية بطولة العرب الفردية للفئات السنية الشارقة 2018، وفاطمة سيف آل علي بطلة العرب تحت 12 عاماً.