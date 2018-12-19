العموش: واقع لابد من التعايش معه

الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، أكد أن العالم الافتراضي والرياضات الإلكترونية أصبحا نشاطاً روتينياً بلا حدود، مما قد يؤدي إلى ابتعاد الأفراد عن الواقع الحقيقي، مع ذلك لا يستطيع أحد إنكار الواقع الذي يجب التعايش معه بضوابط يمكن من خلالها الاستفادة من الطفرات العلمية في هذا المجال.

قال: على جميع ممارسي الرياضات الإلكترونية عدم نسيان أهمية الرياضات التقليدية، فعلى سبيل المثال كرة القدم في الواقع تختلف عن الافتراضية، فالأولى تطلق الطاقة الحركية، أما الثانية فهي محصورة في حدود معينة، وبواقعية حتمية، لسنا معترضين على العالم الافتراضي أو رياضاتها، ولكن في الوقت ذاته نريد من أفراد المجتمع ممارسةا الرياضة على أرض الواقع، لأنها المتنفس الصحي والاجتماعي والثقافي.

أضاف: هناك جامعات عالمية بدأت تدخل هذا المجال الجديد، وعليها مراعاة الجانب الواقعي، كما يجب سن قوانين تنظم هذا العالم الافتراضي ورياضاته الإلكترونية، حتى نتجنب أي سلبيات قد تنتج عنها.