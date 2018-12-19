جومانا كرم: لابد من الاهتمام بالشباب

قالت جومانا كرم رئيسة وحدة منتجات الأعمال بشركة «آيسر»: إن الشباب يمثلون النسبة الأعلى من الوطن العربي، وهم الأكثر اتصالاً بالإنترنت، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولابد من الاهتمام بهم، وليس غريباً أن نرى انجذابهم إلى الألعاب الرياضية الإلكترونية، والنجاحات التي حققوها على الصعيد العالمي شاهد على ذلك.

وأضافت إن الشركات العالمية توجهت إلى البطولات الإلكترونية، نتيجة الحماس الجماهيري، بدليل أن نهائي بطولة «ليج أوف ليجندز» التي أقيمت في كوريا الجنوبية العام الحالي، شهدت حضوراً ضخماً من المتابعين.