جامعة بريطانية تمنح «البكالوريوس»

رغم ما أثير حول بعض سلبيات الألعاب الإلكترونية الخاصة بالانزواء والألعاب الخطرة، إلا أن جامعة تشيتشستر البريطانية قررت الابتعاد عن هذا الجدل الكبير وقررت فتح، أبوابها أمام الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في مجال الألعاب الإلكترونية، بعد دراسة لمدة 3 سنوات. الجميل في الأمر أن الطلاب يدرسون ويستمتعون بالألعاب الإلكترونية، مثل «فيفا» و«كاونتر سترايك» و«ليغ أو ليجندز» و«بروجكت كارز»، كونه جزءاً من نشاطهم العلمي للحصول على الشهادة.

وقد كتبت الجامعة في النشرة التمهيدية لشهادتها الجديدة: «بالنسبة لعشاق الألعاب، هناك حصص لتطوير المهارات ودراسة الاستراتيجيات والتكتيك لتعزيز نجاح اللعب»، علماً بأن تكلفة الدراسة تبلغ 27 ألف جنيه استرليني موزعة على 3 سنوات، بخلاف مصاريف الإقامة.