محمد بن زايد يستقبل بطلة «الترايثلون»

المصدر: ‏أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر المتسابقة ليان فانوي من إسطبلات الريف الحائزة على عدة بطولات في المسابقات الثلاثية «الترايثلون» على المستوى القاري والعالمي.

وهنأ سموه المتسابقة، التي رافقها والداها، على إنجازاتها القارية والعالمية، متمنياً لها التوفيق ومواصلة بذل الجهود والسعي بعزيمة لحصد المراكز الأولى.

من جانبها، أعربت المتسابقة عن سعادتها بلقاء ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدةً عزمها المحافظة ‏على هذا المستوى وتطويره ‏بما يحقق لها المزيد من التميز والفوز بمختلف الألقاب.

جدير بالذكر أن سباق الترايثلون هو رياضة تتكون من ثلاثة سباقات، حيث تبدأ بالسباحة، ثم الدراجات، وتنتهي بالركض.

وحصلت ليان فانوي على الميدالية الفضية في بطولة العالم «ترايثلون 2017»، كما فازت بالمركز الثاني في «ترايثلون روان» بفرنسا في يونيو 2018، وبالمركز الثالث في «ترايثلون شامبين» بفرنسا في يونيو 2018، وبالمركز الثاني في بطولة الرجل الحديدي 70.3 العالمية في جنوب أفريقيا في سبتمبر 2018 «الفئة العمرية 18-24».

وفازت بالمركز الأول للإناث بـ«ترايثلون سود فاندي» بفرنسا في سبتمبر 2018 «نصف الرجل الحديدي»، وبالمركز الأول في البطولة الأوروبية للمسافة المتوسطة «نصف الرجل الحديدي» في أكتوبر 2018، وبالمركز الأول للإناث في «ترايثلون الحديرات» في ديسمبر الجاري، وبالمركز الأول لبطولة الرجل الحديدي بالبحرين في ديسمبر الجاري «الفئة العمرية 18-24».