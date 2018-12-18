ثاني جولات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن بدء الاستعدادات اللازمة لانطلاق الجولة الثانية من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، المخصصة لمواطني الدولة ضمن الأندية المحلية، المقرر لها السبت المقبل، باستضافة مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتعتبر بطولة كأس رئيس الدولة، من أهم الألقاب التي تتنافس عليها الأندية المحلية، ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019 لإحراز اللقب الغالي، لما تتضمنه من نظام تحكيمي مختلف، وتبنيها أنظمة وقوانين نوعية تضع اللاعبين والفرق الفنية في مواجهة مع مجموعة من التحديات، لنيل اللقب الوطني الأغلى، والذي عادة ما يكون «مسك الختام» للبطولات المحلية ضمن المواسم الرياضية السنوية.

وقال محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد: كأس صاحب السمو رئيس الدولة يتمتع بأهمية استراتيجية ضمن الموسم الرياضي الحالي، باعتباره اللقب الأغلى فضلاً عن كونه يسهم في تعزيز استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الرامية إلى تطوير المهارات والكفاءات الوطنية الشابة، ما يدعم مكانة الإمارات عاصمة عالمية لهذه الرياضة المرموقة.

واعتبر الظاهري أن منافسات الجولة الأولى أكدت حجم التطور الذي شهدته الأندية الوطنية سواء من حيث الإعداد الفني أو النتائج الاستثنائية، التي تتنافس عليها الأندية بشكل ملحوظ، وفي إطار الاستعدادات القائمة لانطلاق الجولة الثانية، نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورشة عمل موسعة للأندية، بهدف تقديم شرح مفصل حول نظام البطولة من حيث آلية التسجيل وقرعة المنافسات وتوزيع الفرق المشاركة، وإضافة إلى التعريف بلوائح بطولة الكأس وتعديلات القوانين المعمول بها.