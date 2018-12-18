«صلاح» بطل جير تبع فرخ في بطولة الشارقة للصقارين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

واصلت بطولة نادي الشارقة للصقارين للصيد بالصقور «للتلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان نادي الشارقة للصقارين بمنطقة مليحة في الشارقة، منافساتها المثيرة.

وشهدت منافسات اليوم الثاني للبطولة أول من أمس، شوطين للعامة، خصصا للفئتين جير تبع فرخ، وجير تبع جرناس، وشارك فيها 202 طير، بواقع 118 في الشوط الأول و84 في الشوط الثاني، ففي الشوط الأول جير تبع فرخ للعامة، حلّ في المركز الأول الطير «صلاح» لمحمد عبدالله خليفة الكميتي المهيري.

فيما جاء راشد سعيد علي راشد بن سرود المنصوري في المركز الثاني بواسطة الطير «معارك»، وحلّ بالمركز الثالث سعود راشد علي راشد المزروعي بواسطة الطير «حاضر»، وأما المركز الرابع كان من نصيب HBT بواسطة الطير «شرار»، وفي الشوط الثاني الذي خصص لفئة جير تبع جرناس للعامة.

فقد شهد فوز بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندى بالمركز الأول بواسطة الطير «150 ميراج»، فيما حلّ بالمركز الثاني راشد سعيد علي راشد بن سرود المنصوري بواسطة الطير «سميسم»، وتبعه «T65» للصقار وليد المعجون، وجاء رابعاً «مدريد1» لـعلي شخبوط علي سعيد الكعبي.

وتعد البطولة ثاني بطولات الصقور في الموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، حيث بدأ موسم الصيد بالصقور ببطولة الفجيرة، وحالياً بطولة نادي الشارقة للصقارين، وتعقبها بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسية التي تنطلق من 2 - 16يناير المقبل، تليها النسخة الثالثة من بطولة راشد بن حميد النعيمي وينظمها المركز في إمارة عجمان يوم 26 يناير، ثم بطولة فخر الأجيال من أول فبراير المقبل، ولمدة 15 يوماً.