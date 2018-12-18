مجلس شرف لدعم الكاراتيه قريباً

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، النقاب عن قيام اتحاده، بإنجاز الجزء الأكبر من الترتيبات الخاصة بإنشاء مجلس شرف لدعم اللعبة قريباً، في خطوة غير مسبوقة على صعيد الاتحادات الرياضية في الدولة، مشدداً على أن احتياجات لعبة الكاراتيه بالدولة في حالة تزايد وتصاعد، ولا بد من إيجاد حل تسويقي لتلبية تلك الاحتياجات سواء الإدارية أوالفنية، خلال المرحلة القادمة التي تزدحم بالكثير من الأنشطة والبطولات والاستضافات الهامة.

وتابع الرزوقي: وجدنا في إنشاء مجلس شرف الحل الوحيد، لا مفر منه لتوفير متطلبات أبناء «كاراتيه الإمارات»، وقد تحركنا فعلياً في هذا الاتجاه، بالتنسيق مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وصل عددها حتى الآن إلى 4 جهات كبيرة، ووجدنا من القائمين عليها استجابة وتجاوباً كبيراً واهتماماً بدعم الكاراتيه خلال الفترة القادمة.

موعد الإعلان

وعن الموعد المتوقع لإعلان مجلس شرف الكاراتيه، أجاب قائلاً: من المرجح الإعلان عن ذلك، إما خلال استضافة دبي لـ «بريميرليغ» الكاراتيه في فبراير المقبل بنادي الوصل، واستثمار تواجد الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ونخبة الضيوف في البطولة، أو يتم الإعلان بعد الانتهاء من الحدث العالمي الكبير، وفي كل الأحوال، موعد الإعلان عن إنشاء مجلس شرف الكاراتيه بات قريباً جداً.

أسباب الإنشاء

وعن أسباب إنشاء مجلس شرف الكاراتيه، أجاب قائلاً: قبل كل شيء، أود الإشادة بجهود الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية في الإسهام بدعم مختلف الألعاب الرياضية بالدولة، ولكن التزايد المتواصل لاحتياجات ومتطلبات عموم الرياضة، ومنها الكاراتيه، حتم عليها التفكير بإيجاد سبيل جديد من اجل إدامة أنشطة اللعبة محلياً وخارجياً من خلال التحرك على مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية، خصوصاً تلك التي وجدنا منها كل تجاوب وتفاعل، وبالتحديد تلك التي سبق وأن وقفت مع أبناء «كاراتيه الإمارات» في مناسبات عدة، منها «بريميرليغ» الكاراتيه في العام الماضي في نادي الوصل.

الفئات الأربع

وحول آخر جهود اتحاد الكاراتيه بشأن تطبيق قانون «الفئات الأربع»، قال الرزوقي: قطعنا شوطاً مهماً في طريق التطبيق الدقيق لمتطلبات قانون «الفئات الأربع»، بدأناها بعقد جلسة موسعة مع مدربي الأندية، ونخبة من الإداريين، وأهل الشأن، ثم شكلنا لجنة ضمت عدداً من المدربين، بعدها وضعنا لائحة تتوافق مع متطلبات القانون.

ثم طلبنا من جميع مدربي الأندية ترشيح 4 لاعبين على الأقل في كل وزن للدخول في التصفيات النهائية التي ستقام 28 الجاري لمدة يومين، بإشراف مباشر من الاتحاد، ومدربي المنتخبات الوطنية، ومشاركة لجنة المدربين، لاختيار اللاعبين المؤهلين من «الفئات الأربع»، تمهيداً لرفع قائمة بأسمائهم إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ ما تراه مناسباً لمنتخباتنا الوطنية.