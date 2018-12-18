«غراند سلام العالمية» للجوجيتسو في أبوظبي يناير المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجيوجيتسو، عن إقامة الجولة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام العالمية للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا في العاصمة، وتنطلق 10يناير المقبل وتستمر منافساتها لمدة ثلاثة أيام، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية أكثر من 120 ألف دولار، وتأتي بعد ختام ثلاث جولات متتابعة ناجحة في كل من طوكيو، ولوس أنجليس ، وريو دي جانيرو، وستشهد جولة أبوظبي، مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، قبل أن تنتقل إلى الجولة الخامسة والأخيرة المقرر لها في العاصمة البريطانية لندن يومي 9 و 10 مارس المقبل.

نقاط في التصنيف

وسوف تترجم الميداليات من كل فئة إلى نقاط تضاف إلى رصيد اللاعبين واللاعبات في التصنيف العالمي، لمنافسات الناشئين والبالغين والكبار في فئات الحزام الأزرق والأرجواني والبني والأسود للرجال والسيدات، وسيحصل الأول في فئات الوزن المختلفة على 200 نقطة، والثاني 160 نقطة والثالث 120 نقطة، وأما صاحب المركز الرابع سيحصل على 100 نقطة، وينال الفائزون من المركز الخامس إلى الثامن 80 نقطة.

جولة مهمة

وقال عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: تعتبر جولة أبوظبي مهمة للغاية للاعبين في هذه المنطقة، حيث إنهم سيكتسبون خبرة لا تقدر بثمن، مما يساعدهم على زيادة رصيدهم في التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجيوجيتسو، للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين لعام 2019، ونحن نتطلع إلى جذب أفضل لاعبي الجيوجيتسو إلى أبوظبي.

خطة استراتيجية

وأضاف الهاشمي: في ظل رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن خططنا الاستراتيجية، أصبحت قيد التنفيذ بالفعل، وسيرتفع عدد المدن المضيفة للموسم الخامس من بطولة «أبوظبي غراند سلام» إلى ست مدن، بإضافة العاصمة الروسية، موسكو، ولقد ضاعفنا عدد شركائنا في البث التلفزيوني هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

الأفضل

سيتنافس في جولة أبوظبي، أفضل اللاعبين واللاعبات، من بينهم ميساء بسطوس في وزن 49 كغ وبيانكا باسليو وزن 62 وتمارا سيلفا وزن 70، ومن الرجال، هياجو جورج وزن 62، وهو بطل جولة ريودي جانيرو الأخيرة، وأكد مشاركته في جولة أبوظبي.