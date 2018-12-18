النصر وشباب الأهلي يحتفظان بصدارة دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

احتفظ فريقا شباب الأهلي والنصر بصدارة الترتيب العام لدوري كرة السلة لفئة الرجال، بعد فوزهما أول من أمس للمرة الثامنة على التوالي، حيث نجح شباب الأهلي في الفوز على ضيفه الشارقة «86-77»، فيما عاد النصر بنقطتي المباراة أمام مضيفه البطائح «95-77»، في افتتاح الجولة الثامنة من مرحلة ذهاب الدوري التمهيدي.

وجاء فوز شباب الأهلي على الشارقة بعد أن أحكم لاعبوه قبضتهم على الفترة الأولى، ومن ثم على الفترتين الثالثة والرابعة بالنتائج «23-18 و29-19 و20-18»، فيما اكتفى الشارقة بنيل الأفضلية في نتيجة الفترة الثانية «22-14».

وفي المباراة الثانية نجح البطائح في فرض أفضليته في الفترة الأولى فتقدم فيها «23-22»، ولكن النصر عاد سريعاً للسيطرة على المباراة وفرض أفضليته المطلقة على نتائج الفترتين الثانية والثالثة ومن ثم الرابعة بالنتائج «19-18 و33-17 و21-19».

وبنتيجة المباراتين، استمرت الشراكة في النقاط بين حامل اللقب شباب الأهلي والنصر في المركز الأول برصيد 16 نقطة لكل منهما، ويلعب فارق الأهداف دوره في منح شباب الأهلي الصدارة بفارق «+183 نقطة» بعد أن سجل لاعبو شباب الأهلي على مدار مبارياتهم الثماني 679 نقطة مقابل تلقي سلتهم لـ 495 نقطة، فيما للنصر «+171 نقطة».

وحافظ الشارقة رغم خسارته على المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن البطائح والوصل، واستكملت الجولة مساء أمس بإقامة ثلاث مباريات، جمعت الأولى بني ياس وضيفه الوحدة، وحل الوصل في الثانية ضيفاً على الجزيرة، قبل أن يستضيف العين جاره الظفرة.

وتنطلق الجولة التاسعة مساء غدٍ الأربعاء بمباراتين.