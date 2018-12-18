سلطان الجوكر: برونزية العالم إنجاز جديد

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أكد سلطان الجوكر، أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، أن إحراز المنتخب الوطني للمركز الثالث والظفر بالميدالية البرونزية على مستوى العالم، يعد إنجازاً جديداً يضاف للسجل الزاخر بالنتائج المشرفة للعبة في المحافل الخارجية، وأشاد بما قدمه المنتخب في بطولة العالم التي تقام حالياً في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، التي تختتم السبت المقبل، مشيراً إلى أن البطولة تضم نخبة نجوم اللعبة في العالم.

إن الوصول لأدوارها المتقدمة في حد ذاته يعد إنجازاً، ناهيك عن الوصول للدور نصف النهائي والحصول على المركز الثالث.

وكان منتخب الإمارات أحرز الميدالية البرونزية عبر الثنائي محمد الجوكر ومحمد شهاب، اللذين خسرا من منتخب تايلاند بنتيجة 2-4 مساء أول من أمس.