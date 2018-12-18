صدارة رباعية لدولية سيدات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أسفرت نتائج الجولة الرابعة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن تصدر أربع لاعبات لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة (4 نقاط)، هن: الليتوانية كورنيت ديمانتي المصنفة الثانية في البطولة و26 على العالم، والصربية إديلا فيليكتش، والصينية غو اكسيابنغ، والهندية بهاكتي كولكارني.

فيما جاءت 7 لاعبات في المركز الثاني بـ3.5 نقاط، في مقدمتهن البولندية كارينا المصنفة 3 في البطولة، والسلوفينية بيترا كيجار، وجاءت مباريات الجولة الرابعة قوية للغاية في ظل المنافسة الشرسة على القمة، حيث واصلت لاعبة ليتوانيا الأستاذة الدولية كورنت ديمانت تألقها بالفوز على المانغولية ألتان أودي، فيما اكتفت البولندية أوليفيا كيولبس بالتعادل مع مواطنتها كارينا سيزبكوفسكي.

ومن أبرز نتائج لاعبات فتيات الشارقة، تعادل اللاعبة الموهوبة فاطمة سيف، مع لاعبة الأردن وبطلة العرب غيداء العطار، كما تعادلت ريم خليل الحوسني مع اللاعبة الكازاخستانية ألكسندرا سمغانوفا، وفازت مريم محمد المعيني وأبرار محمد وميرة حسين الحمادي، وتعادلت فاطمة صالح وعائشة المعيني.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إن نتائج الجولات الأولى جاءت مثيرة، ما يؤكد أن الصراع على اللقب سيكون أكثر إثارة، مشيرة إلى أن النتائج المتقلبة أمر متوقع في مثل هذه البطولات التي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار من 34 دولة حول العالم، وأضافت: تمنح البطولة لاعباتنا فرصة الاحتكاك مع الأساتذة الكبار، وهي عبارة عن مرحلة مهمة لتأهيلهم للحصول على ألقاب دولية ورفع مستوى تصنيفهن الدولي.