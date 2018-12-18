انتصار إماراتي وحيد في انطلاقة دولية فزاع للبوتشيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انتصار إماراتي وحيد سجلته لاعبة منتخبنا الوطني رئيسة الفلاسي، في انطلاقة منافسات بطولة فزاع الدولية الخامسة للبوتشيا لأصحاب الهمم (بطولة العالم المفتوحة)، أول من أمس، والمقامة حالياً في القاعة الرياضية بنادي شباب الأهلي، حيث نجحت ابنة الإمارات، من الفوز على منافستها الكرواتية ميليسا بنتيجة 1/3 في فئة Bc4، وتقام البطولة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

وأما عن باقي نتائج لاعبينا فقد جاءت مخيبة للآمال، حيث خسر لاعبنا خالد المراشدة أمام البرتغالي فرنانديز 8/1، وتعثرت اللاعبة عايشة المهيري بالخسارة أمام الكورية الجنوبية هيون 0/10، وخسر صالح العلايلي من لاعب الصين تايبيه مييه 7/1.

كما انهزمت عائشة الشامسي أمام الأسترالي دانيل 13/0، وشهد منافسات اليوم الأول، محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم، والذي أكد أن إقامة بطولة العالم المفتوحة للبوتشيا في الإمارات وتحديداً في دبي، بمثابة مكرمة جديدة وسخية يقدمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للرياضة عموماً وأصحاب الهمم على وجه التحديد.

وعن مشاركة منتخبنا قال الهاملي: نتطلع للخبرة الفنية والاحتكاك مع أبطال العالم الذين يتواجدون في المنافسات فضلاً عن رفع التصنيف الدولي لهم خصوصاً وأن البطولة مؤهلة للدورة البارالمبية في طوكيو 2020، ونشيد بالجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة والتي وضعت بطولات فزاع في واجهة البطولات العالمية، متمنياً على لاعبي ولاعبات الإمارات الاستفادة من الفرص المتاحة للتنافس وكسب الفائدة الفنية.