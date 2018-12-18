ديشامبو بطل العالم يشارك في غولف «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد بطل العالم بريسون ديشامبو، مشاركته في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك لعام 2019، البطولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لرياضة الغولف، التي ستقام فعاليتها من 24 إلى 27 يناير المقبل، في نادي الإمارات للغولف، وبدأ اللاعب الأميركي (25 عاماً)، موسمه الثالث في جولة PGA Tour، وفاز في 5 جولات خلال الـ 18 شهراً الماضية، وكان أصغر مشارك في فريق كأس رايدر لعام 2018 في أميركا.

وأعرب وليد العطار المدير التنفيذي للتسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن حماسه الشديد لانضمام بريسون ديشامبو وكذلك اللاعب إيرني إلس في الدورة الثلاثين للبطولة، حيث يعتبران من أبرز المشاهير العالميين لرياضة الغولف، وقال: نحن واثقون بأن مشاركة هذين اللاعبين ستضفي مزيداً من الإثارة والتشويق على أجواء المنافسات.