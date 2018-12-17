محمد بن زايد يستقبل " ليان فانوي " الحائزة على عدة بطولات في " الترايثلون "

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر المتسابقة ليان فانوي من اسطبلات الريف الحائزة على عدة بطولات في المسابقات الثلاثية " الترايثلون " على المستوى القاري والعالمي.

وهنأ سموه المتسابقة التي رافقها والداها على إنجازاتها القارية والعالمية، متمنياً لها التوفيق ومواصلة بذل الجهود والسعي بعزيمة لحصد المراكز الأولى.

من جانبها أعربت المتسابقة عن سعادتها بلقاء ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة عزمها المحافظة ‏على هذا المستوى وتطويره ‏بما يحقق لها المزيد من التميز والفوز بمختلف الألقاب.

جدير بالذكر أن سباق الترايثلون هي رياضة تتكون من ثلاثة سباقات، حيث تبدأ بالسباحة ومن ثم الدراجات وتنتهي بالركض.

وحصلت ليان فانوي على الميدالية الفضية في بطولة العالم ترايثلون2017، كما فازت بالمركز الثاني في ترايثلون روان بفرنسا في يونيو 2018 وبالمركز الثالث في ترايثلون شامبين بفرنسا في يونيو 2018 وبالمركز الثاني في بطولة الرجل الحديدي 70.3 العالمية في جنوب أفريقيا في سبتمبر 2018 " الفئة العمرية 18-24 " وفازت بالمركز الأول للإناث بترايثلون سود فاندي بفرنسا في سبتمبر 2018 " نصف الرجل الحديدي " وبالمركز الأول في البطولة الأوربية للمسافة المتوسطة " نصف الرجل الحديدي " في أكتوبر 2018 وبالمركز الأول للإناث في ترايثلون الحديرات في ديسمبر 2018 وبالمركز الأول لبطولة الرجل الحديدي بالبحرين - ديسمبر 2018 - الفئة العمرية 18-24.