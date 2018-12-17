افتتاح تراثي لدولية فزاع للبوتشيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حفل افتتاح تراثي أنيق ومعبر، أقيم مساء أول من أمس، أعلن عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا (بطولة العالم المفتوحة)، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها ويحتضن منافساتها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى 21 ديسمبر الجاري، وحضر الحفل ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، والبريطاني ديفيد هادفيلد رئيس الاتحاد الدولي للبوتشيا، وعزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.

افتتاح مبهر

وجاء حفل الافتتاح، مبهراً ومعبراً عن تراث الإمارات الأصيل، وأشاد به الحضور من ضيوف الدولة من لاعبين وإداريين وحكام، وشمل استعراض الدول المشاركة وتأدية القسم من قبل مدرب منتخب الإمارات محمد علي واللاعبة رئيسة الفلاسي، كما تضمن عرض فيديو، سلط الضوء على تاريخ بطولات فزاع الدولية في مختلف البطولات المخصصة لأصحاب الهمم منذ عشرة أعوام، وفقرة تراثية باليولة، قدمها منتسبو نادي دبي لأصحاب الهمم، ثم فقرات راقصة بتأثير أشعة الليزر واستمر الحفل نحو 45 دقيقة، ووجد تفاعلاً كبيراً من قبل رئيس الاتحاد الدولي والحضور.

شكر لولي العهد

وتقدم ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود، الذي مهد لأن ترتقي بطولات فزاع الدولية لتكون بمكانة متميزة خلال السنوات العشر الماضية من عمرها، بحيث أصبحت واجهة رياضات أصحاب الهمم على مستوى العالم.

ورحب بالرقاد بضيوف البطولة القادمين من 22 دولة في العالم، ومعرباً عن سعادته لانضمام 7 دول جديدة للمشاركة في البطولة، كما قدم شكره للمتطوعين وفريق العمل، والذين وصفهم بأنهم عنوان النجاح المرتقب.

شهادة دولية

وبدوره، عبر ديفيد هادفيلد رئيس الاتحاد الدولي للبوتشيا، عن سعادته لاستضافة دولة الإمارات للنسخة الخامسة من بطولة العالم المفتوحة للبوتشيا من خلال بطولة فزاع الدولية في دبي، واصفاً ما يشاهده على أرض الدولة وفي دبي تحديداً من حفاوة ودقة تنظيم ورعاية واهتمام عالٍ مميز جداً، لا يشاهده في أي مكان آخر في العالم، مقدماً شكره وتقديره للجهود الإماراتية الرائدة في دعم أصحاب الهمم التي تعد علامة مضيئة على المستوى الدولي.

الطموحات كبيرة

ومن جانبها، قالت رئيسة الفلاسي قائدة المنتخب، إن لاعبي ولاعبات الإمارات جاهزون للحدث، وقالت: نريد التمثيل الأفضل للدولة وطموحاتنا كبيرة في البطولة أهمها رفع التصنيف الدولي، نشعر بارتياح عالٍ لما تم إنجازه في المشاركات السابقة من إنجازات طيبة في هذه الفعالية الرياضية، وأبرزه الميدالية الفضية التي تحققت في بطولة الصين تايبيه الشهر الماضي بواسطة اللاعبتين هدى الكعبي وعائشة الشامسي في مسابقة Bc3، وهي ميدالية ساهمت برفع التصنيف العالمي لمنتخب البوتشيا 20 نقطة.