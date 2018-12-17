الصينية بينغ تُتوّج بكأس دولية الحبتور لتنس السيدات

المصدر: بي - فائز بجبوج

توجت الصينية المخضرمة شواي بينغ بالميدالية الذهبية بكأس بطولة الحبتور الدولية الـ21 لتنس السيدات التي اختتمت أول من أمس، على ملاعب فندق ومنتجع الحبتور بدبي، ونالت البطلة جائزة مالية قدرها 11.400 دولار، وباقة ورد قدمها، رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور مؤسس البطولة ورئيس مجموعة الحبتور، يرافقه ناصر يوسف الأمين العام لاتحاد التنس، ومريم أهلي عضو مجلس الإدارة.

كما تم تتويج الفائزات في الزوجي، والفائزين في البطولة المحلية للفئات العمرية والفئة المفتوحة والرواد فوق 35 سنة، وكانت بينغ قد حسمت اللقب لصالحها، بعد فوزها في المباراة النهائية على منافستها السلوفاكية كوزموفا بمجموعتين دون رد (6/3) و(6/صفر)، فيما فاز الزوجي الروسي الذي يضم الينا فومينا وفالنتينا ايفا خننكو بلقب الزوجي، بعد تغلبهما على الزوجي المؤلف من المجرية يان ريكا والسويدية كوميللا ليستر بمجموعتين نظيفتين (7/5) و(6/2).

تضافر الجهود

ووجه خلف الحبتور شكره وتقديره الى كل من أسهم في إنجاح البطولة، وخص بالشكر اتحاد التنس ورجال الإعلام شركاء النجاح كل عام وخاصة تلفزيون دبي الذي بث البطولة يومياً على الهواء مباشرة، كما شكر اللجنة المنظمة والحكام وعلى راسهم الدولي هاني الخفيف، وقال الحبتور: لقد اعتدنا في دولة الإمارات ان نكون الرقم واحد بالإجادة في عملنا، وها نحن نحصد ثمار جهودنا طيلة 21 عاما مضت لتصبح البطولة الأفضل مستوى، حيث تضم كوكبة من أفضل لاعبات العالم واللاتي سوف تسطع نجوميتهن في المستقبل القريب.

تواصل النجاحات

وبدوره، أشاد ناصر يوسف الأمين العام لاتحاد التنس بالنجاحات التي حققتها البطولة وأرجع هذا المستوى التنظيمي والفني للبطولة الى جهود مجموعة الحبتور موجها الشكر إلى رجل الأعمال خلف الحبتور، مؤكدا ان البطولة باتت من أفضل البطولات النسائية في العالم وذاع صيتها ولم يخف على أحد أن استمرارها طيلة 21 عاما بهذا الكم والكيف لهو خير دليل على هذا النجاح.

سعادة البطلة

وأما البطلة الصينية المتوجة بينغ، فأعربت عن سعادتها بالفوز باللقب للمرة الأولى، وشكرت اللجنة المنظمة ومدربها وفريق العمل المرافق لها، ووعدت بأن تستعد من الآن، للدفاع عن لقبها في العام المقبل، مشيرة الى أنها لم تكن تتوقع الفوز، لأن المباراة صعبة ولكن بعد أن فازت بالمجموعة الأولى وجدت الطريق ممهدا أمامها وقالت إنها تستعد للمشاركة في بطولة أوروبية وبعدها بطولة استراليا.