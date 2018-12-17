10 فرق تشارك في النسخة 30 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أعلن اتحاد كرة السلة، عن مشاركة 10 فرق في النسخة 30 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقرر إقامتها في الفترة بين 1 - 9 فبراير من العام المقبل، في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، يتقدمها منتخب الإمارات و3 فرق من لبنان هي الهومنتمن وبيروت والرياضي، ومن مصر فريق الزمالك ومن تونس فريق الرادسي حامل لقب النسخة الماضية، ومن المغرب فريق سلا ومن الفلبين فريق مايتي سبورت وفريق الجامعة الأميركية في دبي، وسيتم الإعلان عن الفريق العاشر خلال الساعات المقبلة.

تقديم الموعد

واستجاب اتحاد السلة الإماراتي الجهة المنظمة للبطولة الدولية، لرغبة الفرق اللبنانية لتعديل موعد البطولة، بسبب ارتباطات لاعبيها الدوليين مع منتخب بلادهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في الصين العام المقبل، وبناءً على ذلك قرر الاتحاد تقديم موعد البطولة أسبوعاً واحداً، بدلاً من موعدها السابق.

إنجاح الحدث

وأوضح الحكم الدولي السابق عوض سامي منسق عام البطولة أن اتحاد الإمارات كان حريصاً على الموعد الجديد من أجل حضور الفرق اللبنانية الثلاثة الرياضي والهومنتمن وبيروت وصيف بطل العرب بكامل لاعبيهم إلى دبي والمساهمة في نجاح الحدث باعتبار أن الفرق اللبنانية تعتبر شريكاً أساسياً في النجاح من الناحيتين الفنية والجماهيرية، وقال إن بيروت سيحل مكان الحكمة بطل آسيا والعرب سابقاً، والذي يمر حالياً بمرحلة تجديد بعد انضمام لاعبيه الأساسيين للأندية اللبنانية الأخرى.

وذكر سامي أن أندية لبنانية أخرى عدة أبدت رغبتها بالمشاركة، لكن اللجنة المنظمة اكتفت بثلاثة فقط، وذكر أن النسخة 30 ستشهد وجود لاعبين كبار مثل لامار أودوم لاعب دوري NBA مع فريق مايتي سبورت الفلبيني، كما أن فريق الجامعة الأميركية بدبي سيكون ذاخراً باللاعبين من مختلف الجنسيات.

مجموعتان

من المقرر أن يتم تقسيم الفرق العشرة على مجموعتين وتجرى قرعة موجهة بحيث يكون فريقان من لبنان في مجموعة والثالث في المجموعة الأخرى، ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بكامل لاعبيه أسوة بنسخة العام الماضي التي انحصرت فيها المشاركة على المنتخب فقط بدلاً عن فريقين حتى يتمكن المنتخب من اختيار أفضل اللاعبين.