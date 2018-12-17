رئيس هيئة الرياضة يشهد بطولة تحدي الحواجز في الحديريات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بطولة تحدي الحواجز، والتي نظمتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة «بريستيج فت»، بجزيرة الحديريات، بمشاركة قطاعات الشرطة و298 متسابقاً من مختلف فئات المجتمع، وفرق من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتوج بالمركز الأول فريق قطاع الأمن الجنائي، فيما حل ثانياً شرطة دبي، ثم قطاع العمليات المركزية.

وأسفرت نتائج البطولة الفردية في فئة الرجال، عن فوز محمد تودا من شرطة دبي بالمركز الأول، يليه خالد الخوري، من فريق الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، ثم محمد الحساني من شرطة أبوظبي.

وفازت بالمركز الأول في فئة السيدات أمينة محيح، من شرطة دبي، وجاءت في المركز الثاني لطيفة صاروخ من بلدية دبي، ثم إيمان ترودي من شرطة أبوظبي

حضر البطولة، العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية. وشاركت فرق من قسم «كلنا شرطة»بإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، بتأمين مسار البطولة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية.

وأشاد اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، خلال تتويجه للفائزين، بالمشاركة الكبيرة لمختلف فئات المجتمع في البطولة، مشيداً بدعم القيادة الشرطية للبطولة التي تعتبر من المبادرات الرياضية النموذجية الواعدة التي جمعت مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات.