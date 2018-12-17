ترتيبات لتحويل بطولة الشارقة للدفاع عن النفس لتصبح دولية

المصدر: الشارقة - علي شدهان

بدأت إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وضع الترتيبات المبكرة الخاصة بتحويل بطولة الشارقة للدفاع عن النفس إلى الدولية، والتي اختتمت أول من أمس في صالة المجمع الرياضي بنادي مليحة بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، واللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومصبح سعيد رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وكشف أحمد العويس رئيس مجلس إدارة النادي، النقاب عن وضع ناديه الترتيبات الخاصة بتحويل البطولة إلى الدولية في ضوء النجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي شارك فيها 725 لاعباً ولاعبة، في ألعاب الجودو والتايكواندو والكاراتيه، وشهد اليوم الختامي، إقامة منافسات التايكواندو.

وأسفرت عن فوز فريق نادي الشارقة بالمركز الأول، في مسابقات البنات لفئات الزهرات والناشئات والآنسات، وحل ثانياً فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وثالثاً فريق اتحاد كلباء، وفي فئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار، فاز فريق نادي الشارقة بالمركز الأول، وحل فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، وجاء فريق أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ثالثاً.