12 لاعبة يتصدرنّ دولية سيدات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

تصدرت 12 لاعبة، النسخة التاسعة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وذلك بنهاية الجولة الثالثة، بالعلامة الكاملة (3 نقاط)، تتقدمهنّ الليتوانية كورنيت ديمانتي، المصنفة الثانية في البطولة، ديمانتي المصنفة 26 على العالم، وإلى جانبها، أنختول ألتان أولزي، والبولندية كارينا تشيبكوفسكا، والصربية أديلا فيليكتش، والصينية اكزياوبونغ، والهندية بهاكتي كولكارني، والفيتنامية تي ماي هونغ، والبولندية أوليفيا كيولبازا، والتركمانستانية بهار هاليفا، والسلوفينية بيترا كيجار، والأذرية خيالة عبد الله، والجزائرية أمينة مزيود.

فيما جاءت 6 لاعبات في المركز الثاني برصيد 2,5 نقطة، وتواجدت 14 لاعبة إماراتية ضمن المجموعة التي جاءت في المركز الثالث برصيد نقطتين، وهن: عائشة سرحان المعيني، وروضة السركال، ومريم الحمادي، عائشة سيف آل علي، ريان محمد علي حسن، هالة جمال وأمل الشامسي، وغالية محمد وزينب المعمري وحنان خليل وعوشة الشامسي وريم خليل وفاطمة سيف.

ومن أبرز نتائج الجولة، سقوط مدوٍّ للمصنفة الأولى البولندية مونيكا سوشكو، التي تعتبر من بين أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، بخسارتها من الأذربيجانية خيالة عبد الله.