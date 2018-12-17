فوز الشارقة والظفرة في دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

نجح فريق الشارقة في الفوز بصعوبة على منافسه الجزيرة 23/‏24، في المباراة التي شهدت الاحتجاجات والتوتر في الثواني الأخيرة من المباراة وأسفرت عن خروج الحكام بحماية الشرطة، وأسفرت نتيجتها النهائية وفق رؤية الحكام عن فوز الشارقة.

جاء ذلك في مباراة الفريقين أول من أمس، لحساب الجولة الخامسة بدوري رجال اليد بفوز صعب للشارقة، ليرفع الملك الشرقاوي رصيده إلى 13 نقطة، منحته مطاردة صدارة شباب الأهلي 15 نقطة، ويتراجع الجزيرة للمركز السابع برصيد 6 نقاط، وبالجولة نفسها حقق فريق الظفرة فوزه الأول بالبطولة على حساب جاره فريق بني ياس بنتيجة 21/‏24، ليرفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط منحته المركز السادس، وتراجع بني ياس للمركز الثامن برصيد 5 نقاط.