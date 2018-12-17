«ناشئو الطائرة» يختتم تجمعه في عجمان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يختتم مساء اليوم الاثنين، التجمع الأول للاعبي المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة من مواليد عام 2001، الذي بدأ الخميس الماضي، على صالة نادي عجمان. يهدف التجمع الذي ضم 13 لاعباً، للاستعداد للمشاركة في البطولة العربية الخامسة عشرة لناشئي الطائرة المقررة في العاصمة السعودية الرياض خلال أغسطس المقبل، ويتدرب المنتخب الوطني لناشئي الطائرة، يتدرب تحت قيادة المدرب المصري شريف سويلم، ويعاونه الإداري وليد الياسي.

من ناحية أخرى، فاز عجمان على الظفرة 3-1، في ختام الجولة الثالثة من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال أول من أمس، ورفع عجمان رصيده إلى 4 نقاط، وتجمد رصيد الظفرة عند نقطتين.