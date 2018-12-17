تركي الفوزان: لدينا دوري إلكتروني في كرة القدم

تركي الفوزان، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اشاد بتجربة بلاده في مجال الرياضات الإلكترونية، رغم ان عمر الاتحاد لم يزد عن عام واحد، ومع ذلك كانت انجازاته كبيرة، مشيرا الى انه تأسس في أكتوبر 2017، واضحى ضمن التشكيل الجديد لمجالس الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية.

قال: شهد العام المنقضي، عدداً من البطولات التي جذبت المجتمع السعودي، أهمها «كأس الهيئة للقيمرز»، أي اللاعبون المحترفون، و«بطولة كأس الهيئة المؤهلة لكأس العالم فيفا 2018»، إضافة إلى الإعلان عن الدوري السعودي الإلكتروني لكرة القدم.

أضاف أنه على الرغم من حداثة عمر الاتحادات العربية فإن هناك إنجازات كبيرة تحققت على المستوى الإقليمي والعالمي، وقال: نعمل في الااتحاد العربي ، على تكثيف البطولات وتنظيمها في مختلف دولنا، لأننا نريد أن نعدّ بطلاً للعرب يمثلنا عالمياً على غرار بطل أوروبا وآسيا وأميركا .

وعن الانتقادات التي تواجه الألعاب الرياضية الإلكترونية، أكد أن لكل شيء إيجابيات وسلبيات، وإذا عدنا إلى بداية الألفية الجديدة عندما كانت المجتمعات تتعامل بريبة مع الإنترنت والتكنولوجيا، ثم اصبح هذا من ابجديات الحياة الحالية، فسنتأكد ان ما نقوم به هو مسايرة العصر الجديد في كل مناحي الحياة بما فيه الرياضة.

أدلف بقوله: حتى ندرك انها رياضة، وليست مجرد تسلية، فان بعض الدراسات اثبتت ان نبضات قلب اللاعب تصل إلى 160 نبضة في الدقيقة، اثناء ممارسته لبعض الالعاب الالكترونية وهو في ذلك يقترب من نبضات قلب العدّاء والسبّاح ولاعب كرة القدم.

فكرة

قال إنه مع الوقت سيتقبل العالم فكرة الرياضات الإلكترونيـــــــــة، وإن الصعوبات التي تواجهها حاليا في الوطن العربي شبيهة بالصعوبات التي تواجهها أيضاً في بعض دول العالم خارج النطاق العروبي، والسبب إنها رياضة جديدة، وفي المستقبل سيكتشف الجميع أنها رياضة كحال باقي الرياضات الأخرى، خاصة مع التطور الكبير الذي حدث فيها ووصل إلى 32%، وهو رقم ليس سهلا.

ووصف ما حدث من حراك الكتروني مجتمعي، بانه ايجابيا، لأن الفكرة بسيطة جداً، وتتمثل في تحويل الوقت المهدر في الألعاب الإلكترونية إلى فائدة رياضية واجتماعية، إضافة إلى صناعة الفرص المتاحة في هذا المجال.

الفوزان، ذكر أن هناك بطلين سعوديين هذا العام، حققا أرفع الألقاب العالمية في هذا المجال، هما مساعد الدوسري بطل العالم لفيفا 2018، وساري الجفري بطل العالم لـ«تيكن 7».