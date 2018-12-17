هشام الطاهر: نسعى لتأسيس أكاديميات للارتقاء باللاعبين والمدربين

هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، أكد أن فكرة التأسيس جاءت نتيجة رغبة عربية مشتركة، حيث كانت البداية العام الماضي خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في بوسان بكوريا الجنوبية، بمبادرة من الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، ولكي يحصل على الاعتراف كان لا بد من مخاطبة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وقد حدث.

الأمين العام للاتحاد العربي، قال إن عدد الدول العربية المنضمة إلى الاتحاد العربي، 9 دول هي: السعودية - الإمارات - البحرين - العراق - لبنان - الأردن - مصر - تونس - اليمن، ومن المنتظر في الأيام المقبلة، أن تنضم الكويت، والجزائر والسودان.

اكد أن اهداف الاتحاد، لا تشمل الجانب الرياضي فقط بل تمتد أيضاً إلى الجانب الأكاديمي والاجتماعي، حيث نسعى إلى تأسيس أكاديميات للإشراف والارتقاء باللاعبين والمدربين وكافة الجوانب المرتبطة بهذا الجانب، لكن الأهم هو أن تحظى الرياضات الإلكترونية باعتراف اللجنة الأولمبية، كما هو الحال مع المجلس الأولمبي الآسيوي الذي اعترف بهذه الرياضات وتواجدت في «آسياد» جاكرتا بإندونيسيا العام الحالي، بالإضافة إلى عدد من بطولات الصالات المغلقة التي نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي في السنوات الماضية.

خطط مستقبلية

أشار إلى أن الخطط المستقبلية، للاتحاد العربي كبيرة، ولها أهداف كثيرة.. قال: نسعى لتحقيقها حتى نحذو حذو الألعاب التقليدية، عبر إقامة مسابقات دورية ومنافسات قوية بين الرياضيين في هذا المجال، وتطوير المستويات العربية مما يؤهلها للتنافس على الصعيد العالمي، كما نسعى لإنشاء ودعم الاتحادات العربية في هذا المجال، وبالطبع سيحقق لنا الكثير من المكاسب.

ذكر أن هناك اجتماعاً تم عقده بين رئيس الاتحاد العربي وشركة «علي بابا» الصينية بهدف إقامة دوريات في 7 دول عربية، وهذا سيساهم في جذب الشركات، ويفتح باب الاستثمارات المالية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع صناعة الألعاب في العالم العربي.

تكامل

الطاهر اختتم حديثه قائلاً: نطرق كل السبل، للتكامل مع الرياضات التقليدية، والتواصل مع الجهات المعنية فيها، ما سيعود بالنفع على الجميع، بدليل إطلاق المملكة العربية السعودية دوري كرة القدم الإلكتروني، الذي يضم عدداً من الأندية السعودية الكروية.

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في 25 أكتوبر 2018، قررت 9 دول إشهار الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الاتحادات الوطنية التسع التي تزاول أنشطة الرياضات الإلكترونية وهي السعودية ومصر والإمارات وتونس والأردن ولبنان والعراق والبحرين واليمن.