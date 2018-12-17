شيخ روحه: نواجه الكثير من التحديات

أكد أحمد شيخ روحه، رئيس الاتحاد التونسي وأحد نواب رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، أن تجربة الرياضات الإلكترونية حديثة العهد على المستوى العربي، وهي مشجعة جداً، رغم الكثير من التحديات القوية التي تنتظرهم.

قال إن التقييم الحالي إيجابي جداً، خاصة في ظل رئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود للاتحاد العربي، حيث سيدفع في اتجاه تعزيز الإمكانيات لخلق بيئة رياضية لمثل هذه البطولات، وتشجيع الجميع على دخول المستقبل من أوسع أبوابه.

وعن الصعوبات التي تواجه الرياضات الإلكترونية في العالم العربي، قال إنه يتفهم المخاوف التي يطلقها البعض من سلبية الألعاب الإلكترونية، ولكن، كما هو معروف، كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب الى ضده، لذا ستكون هناك قواعد صحيحة وسليمة من أجل تسيير اللعبة، وهذا هو الهدف من وضع القوانين والبحث عن المواهب الشابة الرياضية، حتى لا نقع في الأخطاء ونُتّهم بأننا قمنا بأشياء أدت إلى مضيعة الوقت لدى الشباب.

وعن التجربة التونسية، قال أحمد شيخ روحه: على الرغم من قلة الموارد والدعم، فإننا حاضرون بقوة على الساحة العالمية، فعلى سبيل المثال، منذ 2013 شاركنا في كأس العالم حتى الان، وأملنا كبير في السنوات المقبلة، إذ نضع حالياً ميزانية العام المقبل.