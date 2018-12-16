محمد بن زايد: نعتز بعمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والسعودية

المصدر: الدرعية - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، أمس، ختام سباق «السعودية للفورمولا إي - الدرعية 2018» الذي يقام في مدينة الدرعية التاريخية، ويعد الجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات «فورمولا إي إيه بي بي».

ٌوأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بوجوده في فعاليات «الدرعية 2018»، مهنئاً ولي العهد السعودي بالنجاح المتميز الذي حققه هذا الحدث الرياضي العالمي على مستوى حسن التنظيم والمشاركات، وحجم الحضور الجماهيري الذي شهدته المنافسات.

وقال سموه إن استضافة المملكة العربية السعودية هذه المنافسات تمثل إضافة نوعية تضاف إلى رصيد نجاحاتها وتميزها في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات والمناسبات العالمية على مختلف المستويات، لما تحظى به من مقومات متعددة وكوادر وطنية سعودية ذات كفاءة وطاقات عالية أثبتت قدرتها وإمكاناتها في مختلف الميادين.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ودعم ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تمضي في سباقها نحو المستقبل بثقة واقتدار، وبهمة أبنائها الذي تمكّنوا عبر التاريخ من صناعة أمجاد وطنهم، وهم المحور والركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل مزدهر بالخير لبلدهم.

وأعرب سموه عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والتي ترتكز على ما يجمعهما من روابط الدم والمصير المشترك.

حضور

كما شهد «منافسات السعودية للفورمولا»، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعلي بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعلي سعيد مطر النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين.

يُذكر أنه يشارك في منافسات الدرعية 2018 اثنان وعشرون متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من 11 دولة، هي: ألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، ونيوزيلندا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرازيل، والبرتغال، وتايلند، والأرجنتين، وسويسرا.

السباق

وتُعدّ بطولة «فورمولا إي» هي النسخة الكهربائية من سباقات الفورمولا الشهيرة، بسيارات تدار بالكامل بالطاقة الكهربائية، إذ تُوّج في سباق أمس الذي يُعدّ الجولة الأولى للموسم السباق السائق البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا، سائق فريق بي إم دبليو أندريتي، متفوقاً على جان إيريك فيرن، حامل اللقب، وسائق فريق «دي إس تيكيتاه» سائق فريق، بعد خطأ شخصي من الأخير كلفه خسارة الصدارة.

وانطلق دا كوستا أولاً في سباق أمس، إلا أنه واجه صعوبة في بعض اللفات التي يبلغ عددها 21 لفة، واستطاع كل من فيرن وأندريه لوتيرير، سائقي فريق دي إس، خطف الصدارة في منتصف السباق، قبل أن يستفيد دا كوستا من عقاب ثنائي دي إس اللذين عوقبا بسبب ارتكابهما خطأ تقنياً، مما أعطى الصدارة للسائق البرتغالي على حسابيهما، ليتراجعا إلى المركز الثاني.

حادث

تعرض الأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز، سائق فريق «ماهيندرا ريسينغ»، إلى حادث قرب نهاية السباق، وتدخلت سيارة الأمان، في اللفة قبل الأخيرة، احتدمت المنافسة بين داكوستا وفيرن، ليحسم البرتغالي لقب الجولة الافتتاحية في الختام، ويُتوّج باللقب.